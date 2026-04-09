Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
10:43, 9 апреля 2026

Опубликованы фото самой красивой татарской студентки

Победительницей конкурса «Яз Гүзәле — 2026» стала студентка Аделя Галимзянова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Победительницей конкурса красоты и талантов среди студентов «Яз гүзәле — 2026» стала учащаяся Казанского медицинского колледжа Аделя Галимзянова. Ее увенчали расшитым золотом калфаком и хаситэ. Подробности и фотографии мероприятия опубликованы на странице культурно-просветительского проекта во «ВКонтакте».

Финал конкурса прошел в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Тинчурина (Казань), в нем приняли участие 30 девушек. Из них были выбраны десять суперфиналисток, получивших право бороться за титул «Яз гүзәле».

По информации сетевого издания «Татар-информ», участие в проекте приняли студентки из Татарстана, Башкирии, Луганска, Удмуртии, Чувашии, Владивостока, Владимира, Москвы, Свердловской и Ярославской областей, Пензы, Нижнего Новгорода, Астрахани и других российских городов.

С 30 марта по 8 апреля девушки проходили конкурсные этапы, участвовали в мастер-классах, фотосессиях, дефиле, встречах с экспертами и важными гостями.

Заключительный вечер проекта прошел в формате творческого конкурса, уточняет газета «БИЗНЕС Online». «Девушки выходили на сцену в национальных костюмах и говорили о волнующих их темах на языке музыки, танца, читали стихи собственного сочинения, играли на народных инструментах, исполняли татарские песни», — говорится в сообщении.

Культурно-просветительский проект «Яз гүзәле» направлен на воспитание уважительного отношения молодежи к культуре и традициям татарского народа, сохранение и популяризацию татарского языка, а также на формирование у молодежи активной жизненной позиции, патриотизма, позитивных жизненных ценностей, стремления к духовному и физическому совершенству.

Ранее самая красивая девушка России рассказала о неожиданном переживании после конкурсов красоты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok