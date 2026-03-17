Самая красивая девушка России рассказала о неожиданном переживании после конкурсов красоты

«Лента.ру»: «Мисс БРИКС» рассказала о проблемах на учебе после конкурсов красоты

Обладательница титула «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева рассказала, что ей бывает сложно совмещать моделинг и учебу в медицинском вузе. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

Алексеева учится на врача в РНИМУ имени Н.И. Пирогова, параллельно с этим участвуя в конкурсах красоты. Она призналась, что несмотря на свои успехи в индустрии красоты, она не считает себя звездой. «У меня нет времени "звездиться", потому что я — мой самый строгий критик», — добавила девушка.

По словам студентки, после возвращения домой с очередной короной она начинает переживать о проблемах в университете. Она объяснила, что из-за конкурсов может отставать от учебной программы. «Это вечное чувство "недо" — недостаточно выучила, недостаточно сделала — не дает мне задирать нос. Оно заставляет меня ругать себя за пробелы в знаниях и помогает двигаться дальше», — сделала неожиданное признание одна из самых красивых девушек мира.

Ранее Валентина Алексеева призналась, что постоянно сталкивается с недосыпом из-за напряженного графика. По словам девушки, перед экзаменами продолжительность ее сна сокращается до двух-четырех часов вместо необходимых семи-восьми.