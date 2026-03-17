Из жизни
20:06, 17 марта 2026Из жизниЭксклюзив

Самая красивая девушка России рассказала о неожиданном переживании после конкурсов красоты

«Лента.ру»: «Мисс БРИКС» рассказала о проблемах на учебе после конкурсов красоты
Юлия Юткина
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Обладательница титула «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева рассказала, что ей бывает сложно совмещать моделинг и учебу в медицинском вузе. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

Алексеева учится на врача в РНИМУ имени Н.И. Пирогова, параллельно с этим участвуя в конкурсах красоты. Она призналась, что несмотря на свои успехи в индустрии красоты, она не считает себя звездой. «У меня нет времени "звездиться", потому что я — мой самый строгий критик», — добавила девушка.

Материалы по теме:
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и чем, кроме красоты, покорила жюри «Мисс Россия»?
6 октября 2024
«До 15 лет я была гадким утенком». Одна из самых красивых девушек мира — об «отмене» на «Мисс Вселенная» и цене победы
«До 15 лет я была гадким утенком». Одна из самых красивых девушек мира — об «отмене» на «Мисс Вселенная» и цене победы
Сегодня

По словам студентки, после возвращения домой с очередной короной она начинает переживать о проблемах в университете. Она объяснила, что из-за конкурсов может отставать от учебной программы. «Это вечное чувство "недо" — недостаточно выучила, недостаточно сделала — не дает мне задирать нос. Оно заставляет меня ругать себя за пробелы в знаниях и помогает двигаться дальше», — сделала неожиданное признание одна из самых красивых девушек мира.

Ранее Валентина Алексеева призналась, что постоянно сталкивается с недосыпом из-за напряженного графика. По словам девушки, перед экзаменами продолжительность ее сна сокращается до двух-четырех часов вместо необходимых семи-восьми.

    Последние новости

    «Враг у ворот». Кубу охватили беспорядки. Чего добивается Трамп и может ли он начать новую военную операцию?

    Бывшего партнера Павла Деревянко по бизнесу приговорили к шести годам колонии

    Зеленский назвал число находящихся на Ближнем Востоке украинских военных

    Энн Хэтэуэй высмеяла слухи о пластике

    Алибасов-младший раскрыл тяжелый диагноз матери

    Пассажир домогался стюардессы в самолете и загнал ее в угол

    Известный российский журналист приехал на Украину и пришел в ужас

    Россия столкнулась с угрозой дефицита запчастей для самолетов

    Трамп счел власти Ирана худшими людьми со времен Гитлера

    Евросоюз создаст военный спутник для сверхнизкой орбиты

    Все новости
