17:47, 30 октября 2025Из жизни

«Мисс Россия — 2024» рассказала о постоянном недосыпе

«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева стала мало спать из-за учебы
Антонина Черташ
Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Победительница национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева столкнулась с трудностями из-за попыток совмещать медицинское образование со съемками и ведением соцсетей. Об этом она рассказала в личном Telegram-канале.

Алексеева призналась, что постоянно сталкивается с недосыпом из-за напряженного графика, поскольку перед экзаменами продолжительность ее сна сокращается до 2-4 часов вместо необходимых 7-8. «Если бы я не занималась спортом, не уделяла время семье, не вела социальные сети, не посещала мероприятия, уверена, что могла бы позволить себе спать по восемь, а то и десять часов каждый день», — сказала она. При этом Алексеева подчеркнула, что такой образ жизни — ее осознанный выбор.

Студентка также отметила, что совмещать учебу с публичной деятельностью непросто, поскольку плотное расписание занятий часто заставляет ее отказываться от интересных предложений о съемках.

Алексеева сказала, что из-за фокуса на образовании, часто сталкивается с критикой окружающих, упрекающих ее в том, что она «тратит молодость на учебу». Однако девушку не смущают такие комментарии, поскольку она уверена, что все делает правильно, и получает удовольствие от профессионального развития, хотя и скучает по встречам с семьей из-за нехватки времени.

Ранее сообщалось, что участницы конкурса «Мисс Россия — 2025» раскритиковали победительницу — 22-летнюю Анастасию Вензу. В частности, Алиса Оганезова, представлявшая Краснодар, и больше десятка других конкурсанток написали в своих личных блогах, что Венза прибыла в санаторий для подготовки всего за неделю до церемонии награждения.

