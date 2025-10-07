Из жизни
21:08, 7 октября 2025Из жизни

«Об нас вытерли ноги». Самые красивые девушки страны считают, что титул «Мисс Россия» достался не той. В чем причина скандала?

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В ночь с 4 на 5 октября объявили имя самой красивой девушки России 2025 года. Выбор жюри пал на 22-летнюю Анастасию Вензу, которая представляла Московскую область. Эффектная блондинка получила корону из рук 19-летней Валентины Алексеевой, победительницы 2024 года. Зал разразился овациями, однако торжество красоты оказалось кратким. После вечеринок, поздравлений и цветов, уже в понедельник первую красавицу страны накрыл шквальный огонь критики. Вдруг оказалось, что победу Вензе могло обеспечить чье-то покровительство, а вовсе не талант, фигура и упорный труд. «Лента.ру» попыталась разобраться в набирающем обороты скандале вокруг главного национального конкурса красоты.

Победа Анастасии Вензы

Анастасия Венза с 13 лет работает моделью, она сотрудничала с Вячеславом Зайцевым, неоднократно участвовала в его закрытых показах и Moscow Fashion Week. Стилист и телеведущая Лаура Лукина тоже сыграла в карьере Анастасии не последнюю роль: девушка прошла кастинг в ее агентстве, подписала контракт и отправилась работать в Японию. Там она участвовала в рекламных кампаниях одной из самых старых косметических компаний в мире, Shiseido, и снималась для бренда одежды Uniqlo.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Помимо работы моделью девушка несколько лет занималась волейболом. Несмотря на заметные успехи в мире моды и моделинга, Анастасия решила получить серьезное образование и выбрала медицину. Сейчас она учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова.

В нескольких источниках говорится, что Анастасия учится на хирурга, а «Спорт-экспресс» называет ее нутрициологом. Сама она говорила в интервью, что подумывает о работе в эстетической медицине, чтобы помогать пациентам оставаться здоровыми и раскрывать их красоту.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Благодаря победе в конкурсе Анастасия получила в конкурсе звание самой красивой девушки страны, а также право представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится в ноябре в Таиланде. Свой денежный приз — миллион рублей — Анастасия, по собственному признанию, планирует вложить в благотворительный фонд, который будет помогать новорожденным с патологиями.

«На бумаге» Анастасия Венза выглядит идеальной кандидаткой на корону — красивая, умная, щедрая и страстно желающая помогать людям. Однако, по отзывам участниц и некоторых зрителей, в реальности все обстоит несколько иначе. По их словам, победу Вензе принес вовсе не упорный труд, а полезные связи. После победы девушка не опубликовала в личном блоге ни одного поста, а затем удалила Telegram-канал, который завела, когда присоединилась к финалисткам. В благотворительном проекте на конкурсе, по словам некоторых финалисток, она и вовсе не участвовала.

Анна Линникова назвала победу Вензы позором

Одной из первых победу Анастасии Вензы прокомментировала Анна Линникова, победившая на конкурсе «Мисс Россия — 2022». Линникова в общении с подписчиками в своем личном блоге открыто заявила, что ей больше понравилась первая вице-мисс, Алена Лесняк из Керчи. По ее мнению, крымчанка была более достойна победы. Присуждение же Вензе титула самой красивой девушки России Линникова открыто назвала позором.

Позор. Я не представляю, как победительница поедет представлять Россию на международном уровне

Анна ЛинниковаМисс Россия — 2022

После этого Линникова сравнила Вензу с Валентиной Алексеевой, победительницей конкурса 2024 года. «Предыдущую мисс я выбирала сама лично и сидела в жюри. Я видела ее потенциал! Благодаря моему девятилетнему опыту в моделинге, я считываю внешность и возможности на раз-два! Я знаю, что Валентина не может быть моделью, но как мисс она была просто шикарна! Эта девушка не может быть ни мисс, ни моделью. Без обид», — сказала она.

Алиса Оганезова, финалистка «Мисс Россия — 2025», представлявшая Краснодар

Фото: Telegram-канал «I'm Alice»

Линниковой также не понравился формат интеллектуального этапа. Она рассказала, что обсуждала результаты конкурса с другими победительницами прошлых лет, и они пришли к выводу, что финал 2025 года оказался очень слабым.

Ролик Алисы Оганезовой с критикой Вензы

Широкая публика впервые узнала об отношении остальных участниц к Анастасии Вензе из видео 22-летней модели из Краснодара Алисы Оганезовой. Девушка, которая не вошла в топ-20 конкурса, выложила ролик в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В нем она достаточно эмоционально рассказала, как обладательница короны на самом деле шла к победе.

Фото: @anastasia__venza

По словам девушки, когда Венза появилась в санатории на две недели позже остальных, Оганезова и другие финалистки заподозрили, что это не случайность — что именно Вензу в итоге признают самой красивой россиянкой. Однако верить в это девушки не хотели.

Анастасия приехала на конкурс за неделю до его окончания, когда мы уже две недели усердно готовились к финалу. Также Анастасия не хотела посещать репетиции и очень редко там появлялась. Третье. В благотворительном проекте Анастасия у нас не участвовала, хотя она везде заявляет, что для нее очень важно вести благотворительную жизнь и она мечтает создать свой фонд. Но нам она его, к сожалению, презентовать не смогла. Анастасия сама себе на обеде выбирала финальную фотографию, когда у нас такой возможности не было

Алиса Оганезовафиналистка «Мисс Россия — 2025», представлявшая Краснодар

При этом Оганезова заявила, что топ-10 девушек якобы выбирали так, чтобы на их фоне органично смотрелась победительница. «Я вам расскажу секрет, что на конкурсе всегда выбирают топ-10 примерно одного роста и одинаковых, похожих внешних данных. Соответственно, всех красивых и высоких сразу же слили», — сказала она.

Волна критики со стороны остальных участниц

Как оказалось, возмущение по поводу итогов конкурса прямо или завуалированно в личных блогах высказали как минимум 18 участниц конкурса, кроме Оганезовой.

Дина Сафина, которая представляла Екатеринбург уже после награждения рассказала в интервью, что перед оглашением результатов у всех девушек забрали телефоны. Лишь после вручения короны участницам вернули гаджеты и разрешили поговорить с финалистками конкурсов предыдущих лет.

Они объяснили, что организаторы не допускают тех, кто может сказать правду. Представляете, если бы до финала к нам пригласили девушек, которые нам сказали правду? Мы бы запороли все шоу

Дина Сафинаучастница «Мисс Россия — 2025», представлявшая Екатеринбург

Сафина подтвердила слова Оганезовой о том, что Анастасия Венза приехала к остальным финалисткам всего за неделю до финала и не принимала участия в благотворительном проекте. «Это было шоу, и мы его хорошо отыграли. Тут вопрос не денег, а личных взаимоотношений и связей с нужными людьми», — сказала Сафина.

Аделина Вертунова, участница из Дубны, задала Вензе вопрос про ее опоздание. Будущая победительница якобы ответила, что присоединилась к подготовке позже из-за учебы. Вертунову такой ответ удивил. «Я уже почувствовала что-то подозрительное... Она ответила... учеба) но ведь у нас всех есть учеба))», — написала девушка в личном блоге.

Виктория Григорова, участница «Мисс Россия — 2025», представлявшая Тамбовскую область

Фото: Telegram-канал Viktoria

Многие девушки сравнивали Вензу с победительницей 2024 года — Валентиной Алексеевой. Несколько участниц выложили фотографии Вензы с красноречивой подписью «без комментариев». Аделия Лапова из Нового Уренгоя опубликовала коллаж фото Алексеевой и Вензы без подписи, на которых последняя явно выглядит более проигрышно. Екатерина Гайнуллина осталась разочарована отношением к талантам и работе конкурсанток.

Я до последнего верила в честность конкурса и пыталась опровергнуть все слухи. Но сейчас, пытаясь вспомнить все положительные моменты, все перечеркивает ощущение, что об нас вытерли ноги. В стране, где очень много красивых и талантливых девочек, ждешь нереально яркую Мисс, особенно после такой шикарной Валентины Алексеевой

Екатерина Гайнуллинаучастница «Мисс Россия — 2025», представлявшая Казань

Фото: @viallentinka

Екатерина Иглина, представлявшая Красногорск, также отметила, что Венза просто, по неизвестной причине, пропустила часть промежуточных этапов — конкурс костюмов, благотворительный проект, часть тренировок и репетиций, — и это никак не повлияло на решение жюри. Она назвала конкурс цирком и опубликовала стикер «мы клоуны».

Оказывается можно было заехать за неделю до финала, не участвовать в конкурсе костюмов, талантов, благотворительном проекте, пропускать тренировки и репетиции. Я не расстроена, а просто разочарована

Екатерина Иглинаучастница «Мисс Россия — 2025», представлявшая Красногорск

Анна Рякина приняла конкурсную политику этого года близко к сердцу и сообщила подписчикам, что ей потребуется время на то, чтобы восстановиться.

Сейчас мне, конечно, очень тяжело эмоционально, я разбита, потому что вложила в это всё душу. Я не собираюсь никого обсуждать или поливать грязью, но скажу одно: настоящую радость от победы можно ощутить только через честный труд и когда ты с достоинством идёшь к своим мечтам и целям. Санкт-Петербург

Анна Рякинаучастница «Мисс Россия — 2025», представлявшая Санкт-Петербург

Виктория Григорова выразила разочарование. По ее словам, топ-10 в этом году не было, потому что девушек подбирали исключительно небольшого роста — под стать победительнице. Она также заявила, что гордится своей работой и выступлениями других 48 участниц.

Очень круто с нами играли в конкурс. Я, и большинство из нас, искренне верили в честность (она, возможно, и была когда-то, но не в этот раз) и упорно работали три недели. Чего не скажешь о победительнице, которой вообще не было на подготовке🤝

Виктория Григороваучастница «Мисс Россия — 2025», представлявшая Тамбовскую область

Екатерина Минеева так и вовсе сказала, что ощущает стыд из-за того, что Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» представит именно Венза. При этом и она, и другие участницы подчеркнули, что у них нет никаких претензий к организаторам. Однако в этом году, по мнению Минеевой, по имиджу национального конкурса красоты был нанесен удар.

Мне стыдно за то, что мою страну 🇷🇺❤️, которую я так люблю, на таком уровне представят на мировой арене. Все это останется на совести людей, кто принял это решение (и я вообще не про Ксению и Анастасию). А конкурс, к сожалению, потеряет доверие и огромную фан-базу, реально следящих за ним людей

Екатерина Минееваучастница «Мисс Россия — 2025», представлявшая Новосибирскую область

Отношение организаторов и нарушение правил конкурса

7 октября Telegram-канал «Антиглянец» опубликовал скрины переписки, в которых одна из участниц на условиях анонимности написала о подозрениях девушек относительно Анастасии Вензы и реакции организаторов на ее победу.

Она рассказала, что победительница почти не общалась с другими претендентками на корону и поразила их своей внешностью. По ее словам, все лицо у «Мисс России» «в боте» (в ботоксе), из-за чего оно выглядит «пропитым». Она также заявила, что из фавориток в топ-3 не прошла ни одна девушка. «Ощущение, что мы бесплатно поучаствовали в цирке. Каждое действие как паззл сложилось. Нас три недели дурили и создавали эффект конкуренции», — написала она.

Анастасия Венза, «Мисс Россия — 2025»

Анастасия Венза, «Мисс Россия — 2025»

Фото: @anastasia__venza

Кром того, девушка отметила поведение директора конкурса Анастасии Беляк. Она подчеркнула, что во время награждения победительниц, Беляк демонстративно смотрела на экран смартфона, не поднимая глаза к сцене. Это было видно из-за кулис.

При этом участие девушек, сделавших пластические операции или изменивших внешность при помощи уколов филеров и ботокса, в национальном конкурсе красоты, не поощряется. Ранее Беляк заявляла, что его задача — искать и пропагандировать естественную красоту.

Редакция запросила у организаторов «Мисс Россия — 2025» официальный комментарий, однако на момент публикации не получила ответа.

.
