18:07, 7 октября 2025Из жизни

Нескольких участниц финала «Мисс Россия — 2025» возмутил выбор победительницы

Финалистки «Мисс Россия — 2025» сочли победу Анастасиии Вензы незаслуженной
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Анастасия Венза

Анастасия Венза. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На победительницу конкурса «Мисс Россия — 2025» Анастасию Вензу обрушилась волна критики от других финалисток, которые сочли ее победу незаслуженной. Свое возмущение по поводу итогов конкурса прямо или завуалированно в личных блогах высказали как минимум 18 участниц конкурса.

В ночь с 4 на 5 октября объявили имя самой красивой девушки России 2025 года. Выбор жюри пал на 22-летнюю Анастасию Вензу, которая представляла Московскую область. Однако уже спустя сутки в сети стали появляться критические замечания в адрес победительницы. Видео финалистки Алиы Оганезовой, которая намекнула на то, что победа Вензы была нечестной, быстро разлетелось по СМИ и тематическим пабликам.

Оганезову поддержали и другие участницы «Мисс Россия — 2025». Дина Сафина, которая представляла Екатеринбург, дала интервью после финала и рассказала, что перед оглашением результатов у всех девушек забрали телефоны. Лишь после церемонии награждения участницам вернули гаджеты и разрешили поговорить с претендентками на корону предыдущих лет.

Они объяснили, что организаторы не допускают тех, кто может сказать правду. Представляете, если бы до финала к нам пригласили девушек, которые нам сказали правду? Мы бы запороли всё шоу

Дина Сафинаучастница «Мисс Россия — 2025», представлявшая Екатеринбург

Сафина подтвердила слова Оганезовой о том, что Анастасия Венза приехала к остальным финалисткам всего за неделю до финала и не принимала участия в благотворительном проекте. «Это было шоу, и мы его хорошо отыграли. Тут вопрос не денег, а личных взаимоотношений и связей с нужными людьми», — сказала Сафина.

Аделина Вертунова, участница из Дубны, задала Вензе вопрос про ее опоздание. Будущая победительница якобы ответила, что присоединилась к подготовке позже из-за учебы. Вертунову такой ответ удивил. «Я уже почувствовала что-то подозрительное... Она ответила... учеба) но ведь у нас всех есть учеба))», — написала девушка в личном блоге.

Многие девушки сравнивали Вензу с победительницей 2024 года — Валентиной Алексеевой. Несколько участниц выложили фотографии Вензы с красноречивой подписью «без комментариев». Екатерина Гайнуллина осталась разочарована отношением к талантам и работе конкурсанток, а Екатерина Иглина назвала конкурс цирком и опубликовала стикер «мы клоуны».

Я до последнего верила в честность конкурса и пыталась опровергнуть все слухи. Но сейчас, пытаясь вспомнить все положительные моменты, все перечеркивает ощущение, что об нас вытерли ноги. В стране, где очень много красивых и талантливых девочек, ждешь нереально яркую Мисс, особенно после такой шикарной Валентины Алексеевой

Екатерина Гайнуллинаучастница «Мисс Россия — 2025», представлявшая Казань

Оказывается можно было заехать за неделю до финала, не участвовать в конкурсе костюмов, талантов, благотворительном проекте, пропускать тренировки и репетиции. Я не расстроена, а просто разочарована

Екатерина Иглинаучастница «Мисс Россия — 2025», представлявшая Красногорск

Ранее с критикой в адрес Анастасии Вензы выступила Анна Линникова, победительница конкурса 2022 года. Она назвала ее победу позором.

