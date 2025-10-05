Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и какими достижениями смогла покорить жюри конкурса «Мисс Россия»?

Конкурс «Мисс Россия — 2025» выиграла 22-летняя Анастасия Венза

Поздно вечером в субботу, 4 октября, стало известно имя новой обладательницы титула «Мисс Россия». Самой красивой девушкой страны стала 22-летняя Анастасия Венза, представлявшая на конкурсе Московскую область. Чем именно она покорила жюри и чего уже успела добиться в мире моды — в материале «Ленты.ру».

«Мисс Россия — 2025» начала модельную карьеру в 13 лет и снималась для известных во всем мире брендов

Анастасия очень рано начала карьеру модели — уже в 13 лет она успела закончить модельную школу впервые вышла на подиум.

Сначала меня охватили трепет и восторг, словно ожила сказка, а потом началась обычная рутинная работа Анастасия Венза «Мисс Россия — 2025»

Ее быстро заметили, причем не абы кто, а известный модельер Вячеслав Зайцев. Он позвал ее работать в модельное агентство. После этого девушка неоднократно участвовала в Moscow Fashion Week и закрытых показах Зайцева.

Анастасия Венза Фото: @anastasia__venza

Стилист и телеведущая Лаура Лукина тоже сыграла в карьере Анастасии не последнюю роль: девушка прошла кастинг в ее агентстве, подписала контакт и отправилась работать в Японию. Там она не просто набралась нового опыта и впечатлений, но и снялась для известных во всем мире брендов. Работа с одной из самых старых косметических компаний в мире, Shiseido, научила Вензу смотреть на моделинг как на искусство. А съемка для бренда одежды Uniqlo принесла ей настоящее удовольствие.

Помимо работы моделью девушка несколько лет занималась волейболом. Сама она считает, что занятия спортом научили ее работать в команде, придали уверенности в себе и взрастили в ней настойчивость. Именно на соревнованиях она впервые почувствовала азарт борьбы и настоящую командную поддержку.

«Мисс Россия — 2025» не только модель, но и учится на врача

Несмотря на заметные успехи в мире моды и моделинга, Анастасия решила получить серьезное образование и выбрала медицину. Сейчас она учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова.

Девушка утверждает, что знания из медицины уже помогают ей в работе: она использует их, чтобы лучше заботиться о здоровье и внешности. Анастасия уверена: хороший уход за собой не только делает человека красивее, но и придает уверенности в себе. А это очень важно не только в работе перед камерой, но и в повседневной жизни.

Анастасия Венза Фото: @anastasia__venza

В нескольких источниках говорится, что Анастасия учится на хирурга, а «Спорт-экспресс» называет ее нутрициологом. Сама она ранее утверждала, что подумывает о работе в эстетической медицине, чтобы помогать пациентам оставаться здоровыми и раскрывать их красоту.

Медицина — это мир логики, системности и заботы о людях, а мода — пространство творчества и вдохновения. На первый взгляд они совсем разные, но для меня между ними всегда была связь Анастасия Венза «Мисс Россия — 2025»

Выигранные деньги она отдаст на помощь новорожденным с патологиями

Анастасия выиграла в конкурсе «Мисс Россия — 2025» не только звание самой красивой девушки страны, но и право представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится в ноябре в Таиланде. Помимо титулов и короны победительницы ей достался денежный приз — миллион рублей. Эти деньги девушка хочет вложить в благотворительный фонд, который будет помогать новорожденным с патологиями.

Анастасия Венза, «Мисс Россия — 2025» после вручения короны Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Анастасия признается, что до сих пор не может поверить в победу. Она была твердо уверена, что войдет в десятку лучших, но сомневалась, что окажется среди тройки главных красавиц. Своим секретом успеха она считает целеустремленность и гармоничность, уверенность в себе и природную красоту.

Нужно научиться любить себя, и тогда девушка сможет затмить просто всех Анастасия Венза «Мисс Россия — 2025»

Анастасия с самого начала подружилась с девушкой, которая заняла второе место на конкурсе

Рассказывая журналистам об атмосфере на конкурсе, Анастасия назвала своей лучшей подругой Алену Лесняк, представляющую Керчь. Все три недели подготовки к финалу девушки жили в одной комнате и поддерживали друг друга.

Интересно, что именно Алена получила титул «Первой вице-мисс России», то есть заняла второе место на конкурсе. Помимо престижности и гранта на обучение в любом вузе страны, этот титул обозначает, что его обладательница должна будет заменить победительницу, если она вдруг не сможет поехать на «Мисс Вселенная»

Вторая красавица России тоже начала модельную карьеру очень рано: она впервые пришла в модельную школу в 14 лет, а уже через три года начала работать режиссером-постановщиком международного конкурса красоты Global Model of the World, который ежегодно проходит в Турции, и «Мисс Туризм Крыма».

Слева направо: первая вице-мисс Алена Лесняк, «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза, вторая вице-мисс Виктория Макарова Фото: пресс-служба конкурса «Мисс Россия»

Она учится в Москве в магистратуре РТУ МИРЭА — Российского технологического университета, а также работает моделью и выступает в качестве грид-герл на авто- и мотогонках. Грид-герл — это девушки, которые выводят пилотов на стартовые позиции

Третье место и титул «Второй вице-мисс» достался Виктории Макаровой из Сестрорецка Ленинградской области. Она уже успела поучаствовать в показе Chanel и сняться для журнала Elle. Кроме того, у девушки были зарубежные модельные контракты во Вьетнаме и Китае, она работала на крупном автошоу в Чэнду.