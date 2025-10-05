Из жизни
Определена победительница «Мисс Россия — 2025»

Победительницей конкурса «Мисс Россия — 2025» стала Анастасия Венза
Марина Совина
Кадр: «Мисс Россия» / «ВКонтакте»

Победительницей конкурса «Мисс Россия — 2025» стала Анастасия Венза из Подмосковья, трансляция финала велась на странице мероприятия во «ВКонтакте».

Девушка получила титул самой красивой девушки страны, миллион призовых рублей и право представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная».

Первой вице-мисс стала Алена Лесняк из Керчи, на третьем месте Виктория Макарова из Сестрорецка Ленинградской области.

Заявки на конкурс подали 90 тысяч девушек, 50 из них вышли в финал. Заключительный вечер конкурса прошел в Москве 4 октября.

Ранее стало известно, что «Мисс Россия — 2025» получит корону от ювелирного дома Mercury и денежный приз — миллион рублей. В ноябре она будет представлять Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная», который в этом году пройдет в Таиланде.

