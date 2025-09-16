Самой красивой девушке России заплатят миллион рублей

Имя самой красивой девушки России станет известно 4 октября

15 сентября начался конкурс красоты «Мисс Россия — 2025», на котором выберут самую красивую девушку страны. Об этом сообщает ТАСС.

Имя победительницы станет известно 4 октября. Она получит корону от ювелирного дома Mercury и денежный приз — миллион рублей. В ноябре она будет представлять Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная», который в этом году пройдет в Таиланде.

Конкурс становится все масштабнее, и в этом году у нас рекордное количество заявок — практически 90 тысяч. Это огромная цифра. Еще пять лет назад было сложно представить, что может быть такой интерес к конкурсу красоты в нашей стране Анастасия Беляк директор конкурса «Мисс Россия»

Среди участниц «Мисс Россия — 2025» — девушки из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, Республики Саха и Татарстана.

Ранее сообщалось, что в международном конкурсе красоты «Миссис Европа — 2025» победила 31-летняя Анастасия Белик из Владивостока. Помимо нее, за титул самой красивой замужней женщины в Европе боролись представительницы Турции, Сербии, Черногории, Украины и стран Евросоюза.