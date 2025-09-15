Из жизни
18:06, 15 сентября 2025Из жизни

Россиянку признали самой красивой замужней женщиной в Европе

Россиянка Анастасия Белик победила в международном конкурсе «Миссис Европа»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @svodka25

В международном конкурсе красоты «Миссис Европа — 2025» победила 31-летняя Анастасия Белик из Владивостока. Об этом сообщает ТАСС.

Конкурс проходил в болгарском городе София с 10 по 14 сентября. Помимо россиянки, за титул самой красивой замужней женщины в Европе боролись представительницы Турции, Сербии, Черногории, Украины и стран Евросоюза.

По утверждению организаторов, по политическим причинам Белик выступала с лентой, на которой было написано «Дальний Восток», а не «Россия».

Несмотря на то что я нахожусь в Софии одна, без группы поддержки, и по политическим причинам не смогла выступать с лентой «Россия», я чувствовала поддержку своей страны, гордость за свою страну. Это и дало мне силы на победу. Путь к победе оказался долгим и сложным. Но этого того стоило — я возвращаюсь домой, во Владивосток, с титулом «Миссис Европа»

Анастасия Белик
Анастасия Белик работает визажистом. У нее есть муж и восьмилетний сын. В 2025 году она стала обладательницей титулов «Миссис Владивосток» и «Первая вице-миссис Россия Европа».

Россия победила на конкурсе «Миссис Европа» второй раз подряд. Год назад обладательницей этого титула стала Динара Саляхова из Казани.

