Россиянка победила на конкурсе «Миссис Европа»

Россиянка Динара Саляхова победила на конкурсе «Миссис Европа-2024»

Жительница Казани Динара Саляхова стала победительницей проходившего в Болгарии конкурса «Миссис Европа-2024». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на российских организаторов.

Отмечается, что россиянка также стала лучшей в двух дополнительных номинациях: «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсора конкурса».

За звание победительницы боролись 25 участниц из ряда стран, в том числе Италии, Германии, Нидерландов, Португалии и Украины. Принять участие могли девушки в возрасте от 24 до 49 лет.

Ранее директор конкурса красоты «Мисс Россия» Анастасия Беляк сообщила, что в 2024 году получила рекордное число заявок от потенциальных участниц — больше 85 тысяч.