Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
01:04, 28 сентября 2024Из жизни

Россиянка победила на конкурсе «Миссис Европа»

Россиянка Динара Саляхова победила на конкурсе «Миссис Европа-2024»

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Жительница Казани Динара Саляхова стала победительницей проходившего в Болгарии конкурса «Миссис Европа-2024». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на российских организаторов.

Отмечается, что россиянка также стала лучшей в двух дополнительных номинациях: «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсора конкурса».

За звание победительницы боролись 25 участниц из ряда стран, в том числе Италии, Германии, Нидерландов, Португалии и Украины. Принять участие могли девушки в возрасте от 24 до 49 лет.

Ранее директор конкурса красоты «Мисс Россия» Анастасия Беляк сообщила, что в 2024 году получила рекордное число заявок от потенциальных участниц — больше 85 тысяч.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Польши признал, что многие в мире хотят скорейшего прекращения конфликта на Украине. Как он это видит?

      После взрыва АЗС в Дагестане выявили превышение загрязняющих веществ

      В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу с 1 октября. Какие изменения ждут россиян?

      В пригороде Махачкалы после взрыва АЗС ввели режим ЧС

      Главы МИД России и Бразилии обсудили урегулирование украинского кризиса

      Политолог заявил о неполучении бригадами ВСУ оружия более двух лет

      Израильские самолеты нанесли два удара по объектам «Хезболлы» в Бейруте

      Американская компания изготовит ракеты для Финляндии, Польши и Японии

      Россиянка победила на конкурсе «Миссис Европа»

      Алаудинов рассказал о продвижении на километр в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше