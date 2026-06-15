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18:24, 15 июня 2026Экономика

ЦБ повысил курс доллара

Центробанк повысил курс доллара на 55 копеек
Вячеслав Агапов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Центральный банк России (ЦБ РФ) установил официальные курсы валют на вторник, 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Центробанк повысил курс доллара на 55 копеек. Стоимость американской валюты изменилась с 71,9 до 72,45 рубля.

Также подорожал и евро — стоимость валюты повысили с 82,97 до 83,8 рубля.

Слабее всего с пятницы подорожал юань. Китайская валюта выросла на 10 копеек, с 10,6 до 10,7 рубля.

Глава комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков констатировал, что нынешний курс рубля является излишне крепким и не совсем оптимальным вариантом для российской экономики. Более выгодным для российских экспортеров и федерального бюджета, отметил парламентарий, был бы курс 80 рублей за доллар. «Я думаю, что если 80 рублей за доллар будет, то это хорошая цифра», — констатировал Аксаков.

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