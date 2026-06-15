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18:08, 15 июня 2026Экономика

Один металл резко подешевел

Биржевая стоимость алюминия упала ниже 3400 долларов за тонну
Вячеслав Агапов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На торгах в понедельник биржевая стоимость алюминия упала ниже 3400 долларов за тонну. О резком снижении стоимости металла свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цены на металл упали более чем на четыре процента (минус 4,23 процента) к цене предыдущего закрытия. Алюминий впервые с конца марта стал стоить дешевле 3400 долларов. На минимуме стоимость падала до 3393,3 доллара за тонну.

К моменту написания материала цена фьючерсов скорректировалась до 3400,5 доллара, потеряв к прошлому закрытию 142,5 доллара.

Мировые цены на алюминий начали расти после атак Ирана по территории ОАЭ и Бахрейна. Их стоимость за день подскочила на шесть процентов и приблизились к рекордному уровню за последние четыре года. Два крупнейших региональных производителя, Emirates Global Aluminium и Aluminium Bahrain, сообщили о повреждении производственных мощностей, и трехмесячные контракты на алюминий подорожали до 3492 долларов за тонну — максимального уровня с 18 марта.

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