Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:46, 30 марта 2026

Один металл резко подорожал после атак на ОАЭ и Бахрейн

Reuters: Цена алюминия выросла на 6 процентов после атак на ОАЭ и Бахрейн
Вячеслав Агапов

Фото: Leonhard Simon / Getty Images

После атак Ирана по территории ОАЭ и Бахрейна мировые цены на алюминий резко выросли на шесть процентов и приблизились к рекордному уровню за последние четыре года. Об этом со ссылкой на данные торгов на Лондонской бирже металлов (LME) сообщает Reuters.

В понедельник два крупнейших региональных производителя, Emirates Global Aluminium и Aluminium Bahrain сообщили о повреждении производственных мощностей трехмесячные контракты на алюминий подорожали до 3492 долларов за тонну, максимального уровня с 18 марта.

Стоимость алюминия разгоняют не только удары по заводам, но и перекрытия Ормузского пролива, через который поставляют металл на мировые рынки. С начала вооруженного конфликта мировые запасы алюминия сократились на 60 процентов в сравнении с маем 2025-го, примерно до 419 тысяч тонн.

В середине марта старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлер» Никанор Халин предупредил, что в 2026 году дефицит алюминия может составить примерно 1,56-2,34 миллиона тонн, при спросе на уровне 78 миллионов тонн. В базовом сценарии, который не учитывает влияния на этот рынок ближневосточного конфликта, глобальный дефицит цветного металла следует оценивать в два-три процента от спроса. Масштаб дефицита будет зависеть от того, сколько продолжатся перебои в работе Emirates Global Aluminium и Aluminium Bahrain.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok