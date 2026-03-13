Реклама

08:10, 13 марта 2026

Миру предсказали дефицит одного металла

Аналитик Халин: Дефицит алюминия в 2026 году может превысить 2 млн тонн
Кирилл Луцюк

Фото: Global Look Press

В 2026 году дефицит алюминия может составить примерно 1,56-2,34 миллиона тонн, при спросе на уровне 78 миллионов тонн. Это спрогнозировал старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлер» Никанор Халин. Его процитировало РИА Новости.

По его мнению, в базовом сценарии, который не учитывает влияния на этот рынок ближневосточного конфликта, глобальный дефицит цветного металла следует оценивать в два-три процента от спроса.

В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов полагает, что средний дефицит окажется на уровне 365 тысяч тонн. Ситуация на Ближнем Востоке может увеличить дефицит. Однако его масштаб и продолжительность зависят от того, сколько продолжатся перебои в работе Emirates Global Aluminium (крупнейший производитель алюминия в ОАЭ) и Aluminium Bahrain (один из крупнейших в мире плавильных заводов).

Форс-мажоры в Aluminium Bahrain могут послужить основанием для пересмотра дефицита до примерно полумиллиона тонн.

Есть информация, что из-за конфликта на Ближнем Востоке и вызванных им сбоев в поставках алюминия некоторые японские и корейские автопроизводители начали переговоры с «Русалом» о закупке этого металла.

