Союзники США захотели российского алюминия

Bloomberg: Японские и корейские компании захотели купить алюминий у «Русала»

Конфликт на Ближнем Востоке обернулся сбоями поставок алюминия, из-за чего некоторые японские автопроизводители начали переговоры с «Русалом» о закупке этого металла. Об этом сообщило Bloomberg.

По его информации, соответствующие переговоры идут уже около недели. Обсуждается возможность поставок сплавов, которые необходимы автомобильной промышленности для изготовления таких компонентов, как колеса, блоки цилиндров и головки блока цилиндров. Предполагается, что сделки могут быть заключены уже в ближайшее время.

Также есть сведения, что переговоры с российской компанией о покупке алюминия ведут корейские автопроизводители. Этот шаг, как отметило агентство, свидетельствует о неожиданном изменении позиций этих стран, которые полагались на импорт из государств с Ближнего Востока. Однако война в Персидском заливе нарушила поставки через Ормузский пролив и компания Aluminium Bahrain объявила форс-мажор, а Emirates Global Aluminium задержала некоторые отгрузки.

По прогнозам, конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на российский алюминий. Страны Ближнего Востока производят примерно 6,85 миллиона тонн алюминия в год (порядка 8,5 процента мирового производства). Большая часть (75 процентов) объема экспортируется за рубеж, чему мешает блокировка Ормузского пролива.