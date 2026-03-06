Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:19, 6 марта 2026Экономика

Влияние конфликта на Ближнем Востоке на российский экспортный товар оценили

«Ъ»: Конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на алюминий из РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на алюминий из РФ. Влияние боевых действий на российский экспортный товар оценили источники «Коммерсанта».

Перебои с поставками металла из-за войны в Персидском заливе могут разогнать цены. По данным BigMint, страны Ближнего Востока производят примерно 6,85 миллиона тонн алюминия в год (порядка 8,5 процента мирового производства). Большая часть (75 процентов) объема экспортируется за рубеж, чему мешает блокировка Ормузского пролива.

Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) 5 марта выросли на 4,6 процента, до 3,43 тысячи долларов за тонну, максимума с 2022 года.

После сокращения закупок из России доля алюминия с Ближнего Востока в европейском импорте выросла до 20 процентов. Одними из первых с ростом цен из-за перебоев с поставками могут столкнуться Япония и Южная Корея, а также Китай, который в 2025 году резко увеличил закупки российского алюминия, продолжают в BigMint.

В январе 2026-го импорт российского необработанного алюминия в Японию подскочил в полтора раза, если сравнивать с декабрьскими значениями. Поставки оцениваются в 17,4 миллиона долларов. Таким образом, экспорт вырос до максимальных с лета 2024 года значений, когда речь шла о 21,9 миллиона долларов в месяц. При этом в годовом выражении январские поставки оказались на 11 процентов ниже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказавшаяся вступить в конфликт с Ираном страна грозит заморозить его активы. Тегеран может потерять миллиарды долларов

    Нагиев вспомнил о нищете

    Судьбу застрявших на Мальдивах россиян описали фразой «мы, челядь, не можем вылететь»

    Уровень моря оказался выше предполагаемого

    Стало известно о покушении на вероятного преемника Хаменеи

    Иран опроверг атаку на посольство США

    В клубе КХЛ «Шанхай Дрэгонс» рассказали о дате возвращения в Китай

    США поразили иранский авианесущий корабль

    Иран начал новую атаку на Тель-Авив

    Россияне стали чаще разводиться ради одной цели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok