Влияние конфликта на Ближнем Востоке на российский экспортный товар оценили

«Ъ»: Конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на алюминий из РФ

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на алюминий из РФ. Влияние боевых действий на российский экспортный товар оценили источники «Коммерсанта».

Перебои с поставками металла из-за войны в Персидском заливе могут разогнать цены. По данным BigMint, страны Ближнего Востока производят примерно 6,85 миллиона тонн алюминия в год (порядка 8,5 процента мирового производства). Большая часть (75 процентов) объема экспортируется за рубеж, чему мешает блокировка Ормузского пролива.

Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) 5 марта выросли на 4,6 процента, до 3,43 тысячи долларов за тонну, максимума с 2022 года.

После сокращения закупок из России доля алюминия с Ближнего Востока в европейском импорте выросла до 20 процентов. Одними из первых с ростом цен из-за перебоев с поставками могут столкнуться Япония и Южная Корея, а также Китай, который в 2025 году резко увеличил закупки российского алюминия, продолжают в BigMint.

В январе 2026-го импорт российского необработанного алюминия в Японию подскочил в полтора раза, если сравнивать с декабрьскими значениями. Поставки оцениваются в 17,4 миллиона долларов. Таким образом, экспорт вырос до максимальных с лета 2024 года значений, когда речь шла о 21,9 миллиона долларов в месяц. При этом в годовом выражении январские поставки оказались на 11 процентов ниже.