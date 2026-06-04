Американский юрист оценил законность изъятия США российской собственности

Американский юрист Маркс: США посягнули на суверенитет России, арестовав дипсобственность

Американские власти посягнули на суверенитет России, арестовав дипломатическую собственность страны на территории США. Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» основатель и управляющий директор юридической фирмы Marks&Sokolov, бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс.

«Любое нарушение, касающееся дипломатической собственности, является серьезным посягательством на суверенитет (...). Я считаю, что лучший способ разрешить этот спор — это переговоры на высоком уровне с участием Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух ближайших советников президента [США Дональда] Трампа», — отметил юрист.

Также Маркс рассказал, что недавно принимал участие в судебном разбирательстве в Норвегии, где представители нефтяной компании ЮКОС пытались настоять на аресте имущества, используемого Российской Федерацией и защищенного суверенным иммунитетом. Норвежский суд вынес решение в пользу российской стороны.

В июле 2025 года замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва будет дожимать Вашингтон по вопросу возвращения российской дипломатической собственности, находящейся на территории США. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация абсолютно неприемлема.