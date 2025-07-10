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12:58, 10 июля 2025Мир

В МИД России пригрозили дожать США в одном вопросе

Рябков: Россия будет дожимать США по вопросу возврата дипсобственности
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва будет дожимать американскую сторону по вопросу возвращения российской дипломатической собственности, находящейся на территории США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.

«По вопросу дипсобственности здесь тоже явно не хватает конструктивного отклика со стороны США. Будем дожимать», — подчеркнул дипломат.

Рябков отметил, ситуация, которая связана с незаконной конфискацией российской дипсобственности американскими властями, «абсолютно неприемлема».

10 апреля Россия и США условились разработать дорожную карту по вопросу конфискованной российской дипломатической собственности в ходе раунда двусторонних экспертных консультаций, проходящих в Стамбуле. Посол РФ в США, участник консультаций Александр Дарчиев отметил важность незамедлительного допуска российских представителей на объекты конфискованной дипсобственности дня инспекции и оценки нанесенного ущерба.

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