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20:54, 10 апреля 2025Мир

Раскрыта одна из договоренностей России и США в Стамбуле

МИД: РФ и США договорились разработать дорожную карту по дипсобственности России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия и США во время переговоров в Стамбуле условились разработать дорожную карту по вопросу конфискованной российской дипломатической собственности. Такую договоренность раскрыл МИД РФ. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте министерства.

Уточняется, что российская сторона поставила вопрос о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих России на правах собственности. Посол РФ в США, участник консультаций Александр Дарчиев отметил важность незамедлительного допуска российских представителей на объекты конфискованной дипсобственности дня инспекции и оценки нанесенного ущерба, указали во внешнеполитическом ведомстве.

Там также сообщили, что Москва и Вашингтон хотят найти развязки затронутых в Стамбуле вопросов к следующему раунду переговоров.

Ранее Дарчиев раскрыл итоги переговоров России и США. По его словам, очередной раунд двусторонних экспертных консультаций продвинул нормализацию работы посольств двух государств.

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