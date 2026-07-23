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18:29, 23 июля 2026 (обновлено: 18:36, 23 июля 2026)Россия

Минобороны отчиталось о новых ударах ВС России по объектам на Украине

Минобороны: ВС России ударили по порту «Южный» на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по порту «Южный» на Украине. Подробности об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в порту поражение получили объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для украинских войск.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны в ночь на 23 июля отразили массированную атаку украинских войск, в ходе которой уничтожили сотни БПЛА. Под удар попали 18 российских регионов, среди которых Татарстан, Крым, Московский регион, а также Ульяновская, Орловская, Самарская, Тверская и Тульская области.

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