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11:48, 4 июня 2026Ценности

Анфиса Чехова похвасталась украшениями за сотни тысяч рублей

Телеведущая Анфиса Чехова похвасталась украшениями стоимостью 388 тысяч рублей
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал «Анфиса Чехова»

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова похвасталась украшениями за сотни тысяч рублей. Стоимость роскошных аксессуаров раскрыл Telegram-канал «Звездач».

Редакторы издания обратили внимание на снимок 48-летней звезды, на котором она позировала в голубой рубашке в полоску, белом свитере и темном жилете. Помимо этого, она надела светлые джинсы.

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Свой образ Чехова дополнила белой сумкой-клатчем за 363 тысячи рублей и солнцезащитными очками за 25 тысяч рублей. Общая сумма за данные изделия составила 388 тысяч рублей.

В феврале Чехова показала реакцию жениха на свадебный наряд с фразой «его волновало только декольте». Для бракосочетания ведущая выбрала белый брючный комбинезон с блестящим шлейфом.

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