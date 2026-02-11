Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

10:56, 11 февраля 2026Ценности

Чехова показала реакцию жениха на свадебный наряд с фразой «его волновало только декольте»

Ведущая Анфиса Чехова показала реакцию жениха на ее декольте в свадебном наряде
Екатерина Ештокина

Кадр: @achekhova

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова показала реакцию жениха на ее свадебный наряд с фразой «его волновало только декольте». Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летняя звезда продемонстрировала кадры утра перед поездкой в ЗАГС, на которых она была запечатлена с избранником, актером и продюсером Александром Златопольским.

В ролике артистка предстала в белом брючном комбинезоне с глубоким декольте и блестящим шлейфом. При этом Чехова подчеркнула, что ее возлюбленного беспокоила лишь откровенная деталь в ее образе.

А Саша как всегда в своем репертуаре. Увидел меня в роскошном свадебном комбинезоне, который шили специально для меня в бренде ammonitstore, и его волновало только, что у меня глубокое декольте. Пытался прикрыть его шарфом. Ну откуда в уральском мужчине мусульманские замашки?!

Анфиса Чехователеведущая

О том, что Чехова вышла замуж, стало известно 9 февраля. Она опубликовала серию фотографий, сделанных во время бракосочетания, и уточнила, что торжество прошло 5 февраля. При этом ведущая добавила, что они со Златопольским планируют сыграть свадьбу позднее.

В декабре 2025 года Анфиса Чехова высказалась о женском весе фразой «для многих 60 — это жирная». В свою очередь, избранник звезды отмечал, что она худая и ей, наоборот, нужно набрать вес.

