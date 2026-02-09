Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:06, 9 февраля 2026Интернет и СМИ

Анфиса Чехова вышла замуж

Телеведущая Чехова сообщила, что вышла замуж за актера Златопольского
Евгения Наумова
Евгения Наумова
Александр Златопольский и Анфиса Чехова

Александр Златопольский и Анфиса Чехова. Фото: @achekhova

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова сообщила, что вышла замуж за актера и продюсера Александра Златопольского. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Чехова опубликовала серию фотографий, сделанных во время бракосочетания. «5 февраля состоялась регистрация нашего брака. (...) Было красиво и очень душевно», — написала она и уточнила, что торжество прошло в кругу родных и близких.

Ведущая добавила, что они с Златопольским планируют сыграть свадьбу позднее, «в красивом месте на природе».

О том, что Чехова выходит замуж, стало известно в августе 2025 года. Она разместила фотографию, на которой показала помолвочное кольцо. По словам телеведущей, избранник позволяет ей быть собой и всегда ее поддерживает.

В прошлом Чехова состояла в отношениях с актером Гурамом Баблишвили. У пары есть сын Соломон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Омерзительно вдвойне». Как в России отреагировали на самоубийство арестованной жены миллиардера Галицкого

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Популярный певец сравнил свою квартиру со старинным замком из кирпича

    Евросоюз решил наказать порты двух стран за российскую нефть

    Москвичей предупредили о погоде до конца недели

    Анфиса Чехова вышла замуж

    Пенсионер замерз насмерть во время спуска с горы в Европе

    В «Ростехе» оценили эффективность антидронового «Зубра»

    Шереметьево подписало договор о покупке Домодедово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok