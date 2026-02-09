Анфиса Чехова вышла замуж

Телеведущая Чехова сообщила, что вышла замуж за актера Златопольского

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова сообщила, что вышла замуж за актера и продюсера Александра Златопольского. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Чехова опубликовала серию фотографий, сделанных во время бракосочетания. «5 февраля состоялась регистрация нашего брака. (...) Было красиво и очень душевно», — написала она и уточнила, что торжество прошло в кругу родных и близких.

Ведущая добавила, что они с Златопольским планируют сыграть свадьбу позднее, «в красивом месте на природе».

О том, что Чехова выходит замуж, стало известно в августе 2025 года. Она разместила фотографию, на которой показала помолвочное кольцо. По словам телеведущей, избранник позволяет ей быть собой и всегда ее поддерживает.

В прошлом Чехова состояла в отношениях с актером Гурамом Баблишвили. У пары есть сын Соломон.