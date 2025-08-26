Интернет и СМИ
18:05, 26 августа 2025

Анфиса Чехова выйдет замуж

Ведущая Анфиса Чехова заявила, что актер Златопольский сделал ей предложение
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Александр Златопольский и Анфиса Чехова

Александр Златопольский и Анфиса Чехова. Фото: @achekhova

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова сообщила, что ее избранник, актер и продюсер Александр Златопольский сделал ей предложение. О том, что она выходит замуж, Чехова написала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Телеведущая опубликовала фото с возлюбленным на фоне Эйфелевой башни, на котором она демонстрирует помолвочное кольцо. «Я сказала "да" (...) Сегодня в нашей жизни зарождается новая глава. К чему мы придем и как сложится наше совместное будущее, зависит только от нас», — подписала она пост. По словам телезвезды, ее никто не любил так, как Златопольский.

Чехова призналась, что в отношениях с актером стала смелее и спокойнее. По словам телеведущей, избранник позволяет ей быть собой и всегда ее поддерживает.

О том, что Чехова и Златопольский состоят в отношениях, стало известно в мае. Актер рассказал, что познакомился с Чеховой на мероприятии, которое она вела.

Ранее Чехова рассказала о неудачных свиданиях с мужчинами с сайтов знакомств. Она заявила, что у одного из них была судимость.

