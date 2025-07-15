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13:42, 15 июля 2025Интернет и СМИ

Известная российская телеведущая рассказала о свидании с бывшим заключенным

Телеведущая Чехова рассказала, что сходила на свидание с бывшим заключенным
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что два раза ходила на свидания с мужчинами, с которыми начала общаться на сайтах знакомств, и обе встречи были неудачными. Ее слова передает News.ru.

По словам Чеховой, первый мужчина с сайта знакомств, с которым она пошла на свидание, как выяснилось впоследствии, был судим. «Он выглядел и вел себя как зэк. (...) Он не хотел меня отпускать, поехал со мной, и мне пришлось убегать от него огородами, отсиживаться в кустах в поисках такси», — вспомнила телеведущая.

Второй мужчина привез Чехову в ресторан и сообщил, что он женат и ищет любовницу. Ведущая добавила, что с тех пор не использовала сайты знакомств.

Ранее Чехова сообщила, что попала в травмпункт. Телеведущая уточнила, что получила травму пальца, когда заправляла кровать.

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