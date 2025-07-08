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19:16, 8 июля 2025Интернет и СМИ

Популярная российская телеведущая заправила кровать и попала в травмпункт

Ведущая Анфиса Чехова получила травму среднего пальца, заправляя кровать
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова получила травму пальца, заправляя кровать, и попала в травмпункт. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Чехова рассказала, что интенсивно заправляла края постельного белья между матрасом и кроватью, а на следующий день обнаружила, что ее средний палец распух и стал кривым. Телеведущая отправилась в травмпункт, где ей сообщили, что это не перелом.

«У меня закрытое повреждение капсульно-связочного аппарата, то есть повредила связку себе», — объяснила Чехова и показала шину, наложенную на средний палец. Она уточнила, что ей придется ходить с фиксатором для поврежденного пальца две недели.

Телеведущая поиронизировала, что не создана для домашних обязанностей.

Ранее Чехова рассказала, как сорвала плакат общества сатанистов. Ведущая объяснила, что хотела проверить, случится ли с ней в результате что-то плохое.

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