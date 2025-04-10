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19:50, 10 апреля 2025Интернет и СМИ

Ведущая «Секса с Анфисой Чеховой» сорвала плакат общества сатанистов

Телеведущая Анфиса Чехова вспомнила, как сорвала плакат сатанистского общества
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: группа Антона Шастуна во «ВКонтакте»

Бывшая ведущая программы «Секс с Анфисой Чеховой» Анфиса Чехова поделилась историей о том, как она сорвала плакат общества сатанистов. Об этом она рассказала в шоу «Цитаты», запись которого доступна на платформе «VK Видео».

По словам Чеховой, она не верит в магию. «Висело на заборе какое-то там сатанинское общество: "Если ты сорвешь этот плакат, то ты семь лет будешь проклят". Я его сорвала и потом семь лет наблюдала», — поиронизировала Чехова.

На вопрос ведущей шоу о том, случилось ли в итоге что-то плохое, Чехова пошутила, что это повлияло на то, что она получала в школе двойки и единицы.

Ранее Чехова назвала самую большую беду России. По словам телеведущей, она связана с отсутствием достаточной самоценности у женщин.

До этого стало известно, что Анфиса Чехова, вступившая в партию «Новые люди», предложила избавиться от слова «брак». По мнению Чеховой, само слово «брак», которым описывают семейный союз, звучит странно и сомнительно.

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