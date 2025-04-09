Бывшая ведущая программы «Секс с Анфисой Чеховой» назвала самую большую беду России

Телеведущая Анфиса Чехова назвала отсутствие самоценности у женщин бедой России

Бывшая ведущая программы «Секс с Анфисой Чеховой» Анфиса Чехова назвала самую большую беду России. Об этом она рассказала в интервью ведущей Ирине Муромцевой, запись беседы доступна на YouTube.

Отвечая на вопрос Муромцевой о том, почему в России стремительно увеличилось количество разводов, Чехова отметила, что их всегда было много, поскольку обычно брак расторгают те, кто друг другу не подходит.

«Когда люди не разводятся потому, что они друг другу подходят и им не хочется разводиться — это вообще другая история. (...) А у нас в стране самая большая беда — это отсутствие достаточной самоценности у женщин», — заявила телезвезда.

Также Чехова отметила, что раньше многие пары в России жили без любви и не разводились просто потому, что так было не принято.

Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова, вступившая в партию «Новые люди», предложила избавиться от слова «брак». По мнению Чеховой, само слово «брак», которым описывают семейный союз, звучит странно и сомнительно.

О том, что телеведущая вступила в партию «Новые люди», стало известно 19 марта. Партийный билет Чеховой вручил вице-спикер Госдумы, член центрального совета партии Владислав Даванков на всероссийском съезде.