Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:47, 8 апреля 2025Интернет и СМИ

Ведущая передачи о сексе предложила избавиться от слова «брак»

Телеведущая Чехова предложила заменить термин брак из-за странного звучания
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Бывшая телеведущая программы «Секс с Анфисой Чеховой» Анфиса Чехова, вступившая в партию «Новые люди», предложила избавиться от слова «брак». Ее слова передает «Коммерсантъ» в Telegram.

По мнению Чеховой, слово «брак», которым описывают семейный союз, звучит странно. «Говорят: "Как вы яхту назовете, так она и поплывет". Когда люди вступают в брак, само уже это название говорит о том, что они занимаются чем-то сомнительным», — высказалась телезвезда.

Она также заявила о планах провести конкурс на новое название семейного союза среди россиян, победители которого получат призы. «Хочется, чтобы россияне не вступали в брак, а совершали что-то действительно прекрасное, от чего и рождаются дети», — заключила Чехова.

О том, что телеведущая вступила в партию «Новые люди», стало известно 19 марта. Партийный билет Чеховой вручил вице-спикер Госдумы, член центрального совета партии Владислав Даванков на всероссийском съезде.

    Обсудить
    Последние новости

    В Раде предсказали срок начала перемирия

    В России начали выращивать орхидеи в промышленных масштабах

    Госдума приняла закон о заочных судах над лицами за рубежом за преступления против России

    Польский комик высмеял живущих в стране эмигрантов из России и с Украины

    Студент устроил стрельбу в российском колледже

    Названа вероятность заключения мира Россией и Украиной

    Обрушение мировых цен на нефть объяснили

    Женскую голову со следами укусов нашли в российском регионе

    Трамп назвал условие отмены импортных тарифов для Евросоюза

    Женщина нашла родного отца спустя 37 лет благодаря подарку детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше