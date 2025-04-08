Ведущая передачи о сексе предложила избавиться от слова «брак»

Телеведущая Чехова предложила заменить термин брак из-за странного звучания

Бывшая телеведущая программы «Секс с Анфисой Чеховой» Анфиса Чехова, вступившая в партию «Новые люди», предложила избавиться от слова «брак». Ее слова передает «Коммерсантъ» в Telegram.

По мнению Чеховой, слово «брак», которым описывают семейный союз, звучит странно. «Говорят: "Как вы яхту назовете, так она и поплывет". Когда люди вступают в брак, само уже это название говорит о том, что они занимаются чем-то сомнительным», — высказалась телезвезда.

Она также заявила о планах провести конкурс на новое название семейного союза среди россиян, победители которого получат призы. «Хочется, чтобы россияне не вступали в брак, а совершали что-то действительно прекрасное, от чего и рождаются дети», — заключила Чехова.

О том, что телеведущая вступила в партию «Новые люди», стало известно 19 марта. Партийный билет Чеховой вручил вице-спикер Госдумы, член центрального совета партии Владислав Даванков на всероссийском съезде.