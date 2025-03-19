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14:44, 19 марта 2025Интернет и СМИ

Бывшая ведущая «Секса с Анфисой Чеховой» вступила в партию

Телеведущая Анфиса Чехова стала членом партии «Новые люди»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая ведущая программы «Секс с Анфисой Чеховой» Анфиса Чехова вступила в российскую политическую партию «Новые люди». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Чехова получила партийный билет от вице-спикера Госдумы, члена центрального совета партии Владислава Даванкова. Официальный документ ведущей вручили на всероссийском съезде «Новых людей».

Кроме того, членом политической партии стала певица Miravi (настоящее имя — Влада Шпигарь).

Ранее стало известно, что звезду телепроекта «Дом-2» Алену Водонаеву пригласили в Госдуму. Сообщалось, что она поучаствовала в круглом столе, на котором обсуждалась защита репутации. Участниками дискуссии также стали депутаты Госдумы, судьи, адвокаты и журналисты.

До этого Чехова оценила вероятность своего отъезда из России ради возлюбленного. Она заявила, что была бы готова к такому шагу.

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