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19:15, 29 марта 2024Интернет и СМИ

Известная российская ведущая оценила возможность эмиграции ради возлюбленного

Телеведущая Чехова заявила, что готова эмигрировать ради возлюбленного

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова оценила возможность эмиграции ради возлюбленного. На эту тему она высказалась в беседе с изданием Starhit.

«Теоретически и практически я готова переехать. Никаких сопротивлений во мне эта мысль не встречает», — заявила телезвезда, отвечая на вопрос о том, могла бы она эмигрировать ради избранника.

Вместе с тем Чехова указала, что пока не встретила мужчину, с которым была бы готова создать семью. Она также высказалась о мужчинах, с которыми состоит в романтических отношениях, словами «сегодня есть, завтра нет».

Ранее Чехова рассказала, что давно не встречается с российскими мужчинами. Телеведущая предположила, что у нее лучше складываются отношения с мужчинами из-за рубежа, поскольку у них другой менталитет. Она добавила, что сейчас состоит в отношениях с иностранцем.

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      Олег Давыдов
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