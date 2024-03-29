Известная российская ведущая оценила возможность эмиграции ради возлюбленного

Телеведущая Чехова заявила, что готова эмигрировать ради возлюбленного

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова оценила возможность эмиграции ради возлюбленного. На эту тему она высказалась в беседе с изданием Starhit.

«Теоретически и практически я готова переехать. Никаких сопротивлений во мне эта мысль не встречает», — заявила телезвезда, отвечая на вопрос о том, могла бы она эмигрировать ради избранника.

Вместе с тем Чехова указала, что пока не встретила мужчину, с которым была бы готова создать семью. Она также высказалась о мужчинах, с которыми состоит в романтических отношениях, словами «сегодня есть, завтра нет».

Ранее Чехова рассказала, что давно не встречается с российскими мужчинами. Телеведущая предположила, что у нее лучше складываются отношения с мужчинами из-за рубежа, поскольку у них другой менталитет. Она добавила, что сейчас состоит в отношениях с иностранцем.