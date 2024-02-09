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11:48, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Известная телеведущая рассказала об отношениях с мужчинами не из России

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Известная телеведущая Анфиса Чехова заявила, что давно не встречается с российскими мужчинами. Причины этому она раскрыла в ток-шоу «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

«Я уже очень давно не встречаюсь с мужчинами, живущими в России. Не потому, что я имею какие-то к ним претензии, а как-то так получается, вот такая у меня карма», — пояснила ведущая. Телезвезда предположила, что у нее лучше складываются отношения с мужчинами из-за рубежа, поскольку у них другой менталитет.

Чехова добавила, что сейчас состоит в отношениях с иностранцем. По словам телеведущей, их роман начался не так давно.

Ранее Чехова рассказала о привлекающих ее в противоположном поле качествах. Ведущая заявила, что ей нравятся харизматичные мужчины.

В 2000-е годы Чехова на протяжении нескольких лет встречалась с телеведущим Владимиром Тишко. Впоследствии у нее возник роман с актером Гурамом Баблишвили. В 2012 году у пары родился сын, а спустя три года Чехова вышла за него замуж. В 2017 году стало известно о расставании супругов.

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      Маргарита Щигарева
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