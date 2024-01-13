Телеведущая Чехова рассказала, что ее привлекают мигранты и импозантные мужчины

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала о привлекающих ее мужчинах. Своими предпочтениями она поделилась в шоу «Злые языки» на RuTube.

По словам Чеховой, ей нравятся привлекательные, харизматичные мужчины. Идеальный мужчина — тот, с которым она будет чувствовать себя счастливой.

«Пузико нравится — это нормально. Важна именно импозантность, чтобы мужчина выглядел элегантно. У меня все мужчины нерусские. Я не особо люблю русских мужчин, у меня с ними не складывается. Они прекрасные, замечательные, но не для меня. У меня часто были женихи мигранты, которые когда-то, будучи нашими соотечественниками, уехали и полжизни прожили в другой стране», — заявила Чехова.

Телеведущая отметила, что состоит в отношениях с 55-летним мужчиной, но не стала раскрывать подробности романа и его личность. Она пояснила, что встречается с партнером всего два месяца и пока не познакомила с ним сына, так как «может они расстанутся уже через месяц».

Чехова добавила, что не видит ничего плохого в отношениях с состоятельным мужчиной, так как это «настоящий кайф», если возлюбленный может содержать партнершу.

Ранее Чехова вспомнила, что у нее был конфликт с актером Дмитрием Нагиевым. В интервью одному изданию она резко высказалась об актере, после чего он на нее обиделся, и начал высмеивать ее лишний вес на мероприятии, которое они совместно вели. Через несколько лет они встретились на съемках шоу «Две звезды», и Нагиев извинился, после чего их отношения наладились.