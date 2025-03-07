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18:22, 7 марта 2025Интернет и СМИ

Звезду «Дома-2» пригласили в Госдуму для обсуждения репутации

Водонаева посетила Госдуму для участия в круглом столе по защите репутации
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая Алена Водонаева сообщила, что ее пригласили в Госдуму для участия в круглом столе по защите репутации. Об этом она рассказала в Telegram.

Водонаева опубликовала несколько фотографий, сделанных во время посещения Госдумы. «Круглый стол в Государственной Думе Федерального собрания РФ на тему "Законотворческие меры по защите репутации". В работе круглого стола приняли участие депутаты Госдумы, представители государственной власти, судьи, адвокаты и юристы, представители СМИ», — написала телеведущая.

По словам звезды «Дома-2», участники мероприятия обсудили сложности защиты репутации в суде.

Ранее Водонаева рассказала о конфликтах на проекте «Дом-2». Ведущая призналась, что однажды подралась с другой звездой шоу — Викторией Боней.

Перед этим Водонаева раскрыла причины давних конфликтов с певицей Ольгой Бузовой во времена совместного участия в «Доме-2». Причиной ссор она назвала нехватку внимания и желание конкуренции.

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