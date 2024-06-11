Водонаева раскрыла причины конфликтов с Бузовой

Водонаева: причиной ссор с Бузовой были нехватка внимания и желание конкуренции

Блогер и телеведущая Алена Водонаева раскрыла причины давних конфликтов с певицей Ольгой Бузовой во времена совместного участия на телепроекте «Дом-2». В интервью на YouTube-канале Popkake она объяснила, что причиной ссор стала нехватка внимания.

«Когда мы были юные, хотелось конкурировать между собой, делить площадку, делить внимание. Каждой хотелось быть самой лучшей. Поэтому с Ольгой Бузовой были конфликты, ссоры и стычки», — заявила она.

По ее словам, обе экс-участницы реалити-шоу были и остаются разными, однако сейчас им «уже нечего делить».

Ранее Алена Водонаева, говоря о «Доме-2», заявила, что «то, что мертво, умереть не может». По ее мнению, проект себя изжил. Она также удивилась, что у реалити-шоу до сих пор есть аудитория.