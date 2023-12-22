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18:30, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Водонаева раскрыла отношение к современному «Дому-2»

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева заявила, что проект изжил себя

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Реалити-шоу «Дом-2» изжило себя, заявила бывшая участница проекта, телеведущая Алена Водонаева. Отношение к программе в ее современном проявлении она раскрыла в шоу «Злые языки», выпуск вышел на Rutube.

Водонаева высказалась о «Доме-2» словами «то, что мертво, умереть не может». «Он правда себя изжил. При всей любви к прошлому и к тому, что это была большая часть [моей] жизни», — констатировала она. Звезда телепроекта также удивилась, что у реалити-шоу до сих пор есть аудитория.

Бывший участник и экс-ведущий «Дома-2» Влад Кадони не согласился с этим мнением. Он счел, что пока у этого реалити-шоу есть аудитория, оно не изжило себя.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Бородина ушла из «Дома-2», в котором она работала на протяжении 19 лет. Телезвезда объяснила свое решение словами «мне надо идти дальше».

Алена Водонаева начала сниматься в «Доме-2» в 2004 году. В связи с многочисленными конфликтами со своим участием приобрела неоднозначную репутацию у зрителей. В 2007 году она покинула проект.

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      Маргарита Щигарева
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