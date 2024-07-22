Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:47, 22 июля 2024Интернет и СМИ

Водонаева рассказала о драке с Боней на «Доме-2»

Телеведущая Водонаева заявила, что подралась с Боней на «Доме-2»

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая Алена Водонаева рассказала о драках на проекте. Подробности она раскрыла в интервью для шоу «Света вокруг света», доступном на YouTube.

Водонаева призналась, что однажды подралась с другой звездой проекта — Викторией Боней. Также, по словам ведущей, у нее произошла потасовка с участницей «Дома-2» из Дагестана. Она уточнила, что конфликт случился «из-за котлет».

«Ну, молодо-зелено, юность. Кровь кипит, горячие все, безумные. Это такой для меня детский сад», — заявила телеведущая, говоря об участии в передаче.

Ранее Алена Водонаева раскрыла причину конфликтов с Ольгой Бузовой в реалити. Ведущая отметила, что они ссорились из-за конкуренции за внимание.

До этого ведущий «Дома-2» Антон Беккужев рассказал о драках на проекте. По его словам, если между участниками происходит ссора, то их разнимают не охранники, а их коллеги по реалити.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      16-летний сын российского губернатора погиб в ДТП. Его водитель после аварии кричал «мне хана!»

      Украина опровергла блокировку поставок российской нефти

      Украинских старшеклассников заставят изучать военную технику и фортификации

      Байден захотел выступить перед американцами

      В Британии показали концепт истребителя GCAP

      Валиева впервые после дисквалификации вышла на лед

      Водонаева рассказала о драке с Боней на «Доме-2»

      Росгвардейцы задержали четырех находившихся в федеральном розыске россиян

      Отказ Байдена от участия в выборах довел до слез украинок в TikTok

      Российские бойцы показали дрифт на «Санях»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше