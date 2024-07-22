Водонаева рассказала о драке с Боней на «Доме-2»

Телеведущая Водонаева заявила, что подралась с Боней на «Доме-2»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая Алена Водонаева рассказала о драках на проекте. Подробности она раскрыла в интервью для шоу «Света вокруг света», доступном на YouTube.

Водонаева призналась, что однажды подралась с другой звездой проекта — Викторией Боней. Также, по словам ведущей, у нее произошла потасовка с участницей «Дома-2» из Дагестана. Она уточнила, что конфликт случился «из-за котлет».

«Ну, молодо-зелено, юность. Кровь кипит, горячие все, безумные. Это такой для меня детский сад», — заявила телеведущая, говоря об участии в передаче.

Ранее Алена Водонаева раскрыла причину конфликтов с Ольгой Бузовой в реалити. Ведущая отметила, что они ссорились из-за конкуренции за внимание.

До этого ведущий «Дома-2» Антон Беккужев рассказал о драках на проекте. По его словам, если между участниками происходит ссора, то их разнимают не охранники, а их коллеги по реалити.