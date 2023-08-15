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15:51, 15 августа 2023Интернет и СМИ

Ведущий «Дома-2» рассказал о драках на проекте

Ведущий «Дома-2» Беккужев заявил, что охрана не разнимает дерущихся на проекте

Кадр: PROжизнь / Youtube

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Антон Беккужев заявил, что охрана проекта не вмешивается в жизнь участников, в том числе не разнимает их во время драк. Об этом он рассказал в интервью «Телепрограмме».

Беккужев объяснил, что на «Доме-2» есть сотрудники, охраняющие отведенные под проект территории. Но эти люди, по словам ведущего, не должны принимать участие в жизни участников шоу. «Если среди героев происходит драка, то разнимают их только сами участники», — заявил он.

Также ведущий вспомнил, как во время съемок проекта на Сейшелах потасовка произошла между Анастасией Лисовой и Кристиной Дерябиной. «Драка участниц была настолько жесткой, что один из операторов выбежал из-за камеры и разнял скандалисток», — рассказал он.

Ранее Беккужев рассказал, что в прошлом координировал съемки нативной рекламы для «Дома-2». Он заявил, что работа была трудозатратной, при этом его зарплата составляла 15 тысяч рублей. Однако ведущий не обозначил, с какой периодичностью получал этот гонорар.

О том, что Беккужев получил должность ведущего «Дома-2», стало известно в январе 2020 года. До этого он работал с социальными сетями проекта и трудился в качестве главного редактора журнала телестройки.

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    Мария Большакова
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