Ведущий «Дома-2» рассказал о зарплате

Ведущий «Дома-2» Беккужев заявил, что в начале карьеры в шоу получал 15 тысяч рублей

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Антон Беккужев назвал размер зарплаты, которую получал в начале карьеры, когда координировал съемки нативной рекламы журнала «Дом-2». В интервью YouTube-каналу «PROжизнь» он заявил, что его доход составлял 15 тысяч рублей.

Беккужев отметил, что начал сотрудничать с «Домом-2», когда ему было 17 лет и он учился на первом курсе университета. По словам ведущего, примерно десять раз в месяц он должен был координировать процесс создания нативной рекламы журнала «Дом-2» прямо во время съемок реалити-шоу.

«Был конкретно человек, который должен был взять этот журнал, приехать на площадку, прийти к выпускающим редакторам, сказать, что нам сегодня по графику нужно отснять этот сюжет. А там же реалити, все снимают не рекламу в первую очередь, а шоу. И я должен был стоять над ними с этим журналом и говорить: "Нам нужно снять рекламу, нам нужно снять рекламу"», — объяснил он.

Телеведущий назвал эту работу простой, но подчеркнул, что она была трудозатратной, так как нередко съемки занимали весь день. Помимо того, площадка «Дома-2» находилась в отдаленном месте, и добираться до нее приходилось по пробкам, добавил Беккужев. «А зарплата была очень маленькая, 15 тысяч рублей», — отметил он, при этом не уточнив, с какой периодичностью получал эти деньги.

Беккужев объявил, что стал ведущим «Дома-2», в январе 2020 года. До этого он получил должность главного редактора журнала «Дом-2».

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