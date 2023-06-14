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11:43, 14 июня 2023Интернет и СМИ

Ведущая «Дома-2» назвала минусы своей профессии

Ведущая Бородина заявила, что публичным людям приходится нелегко из-за сплетен и фейков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина заявила, что публичным людям, в том числе представителям ее профессии, зачастую приходится нелегко из-за сплетен и фейков. Минусы своей сферы деятельности она назвала в сторис Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бородина заявила, что публичность много дает и много забирает. «Когда тебе перемывают кости 24 на 7, пишут кучу фейков, вылезают за счет тебя, оскверняют имя, репутацию, трогают личную жизнь. Мало кто бы выдержал», — написала она. Ведущая выразила уверенность в том, что ни одному известному человеку не приходится легко.

Вместе с тем, по словам ведущей, она понимает, что быть публичной личностью — не то же самое, что работать, к примеру, шахтером или пилотом. Однако в каждой профессии есть свои плюсы и минусы, указала она.

Ранее Бородина опровергла распространившуюся в Telegram-каналах информацию о блокировке счетов своей компании якобы из-за долгов. «Вы идиоты? Откуда вы все это берете?» — возмутилась телеведущая. Она также призвала Telegram-каналы не распространять фейковые данные.

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    Маргарита Щигарева
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