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17:38, 1 мая 2023Интернет и СМИ

Бородина отреагировала на информацию о блокировке счетов своей компании

Ведущая Ксения Бородина опровергла информацию о блокировке счетов своей компании

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая Ксения Бородина отреагировала на информацию о блокировке счетов своей компании. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Блогерша опровергла сведения о блокировке, ранее распространенные несколькими Telegram-каналами: в публикациях утверждалось, что бизнесом ведущей заинтересовалась налоговая, из-за чего ООО «Ксения Бородина» якобы была заблокирована из-за долгов еще в апреле текущего года.

«Telegram-каналы левые, пишете все подряд. Какое еще ООО "Ксения Бородина"? Вы идиоты? Откуда вы все это берете? Фейк!» — отреагировала Бородина, призвав прекратить «нести и распространять бред».

Ранее сообщалось, что более 30 блогеров с многомиллионной аудиторией будут проверены на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов.

В середине апреля Бородина заявила, что пошла бы на интервью к журналистке и бывшей соведущей по шоу «Дом-2» Ксении Собчак лишь в том случае, если бы хотела таким образом «хайпануть».

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Анастасия Астахова
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