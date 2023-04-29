Российских блогеров-миллионников проверят на причастность к отмыванию денег

Mash: более 30 блогеров-миллионников проверят на причастность к неуплате налогов

Более 30 блогеров с многомиллионной аудиторией будут проверены на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В число таких блогеров-миллионников войдут Гусейн Гасанов, российская хип-хоп-исполнительница Инстасамка и российский хип-хоп-исполнитель Егор Крид. Согласно Mash, все они попали в так называемый черный список «инфоцыган», составленный МВД России. Проверки было принято провести после того, как блогеры Елена Блиновская, Лерчек и Александра Митрошина были обвинены в уклонении от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что блогершу Елену Блиновскую задержали по делу об уклонении от уплаты налогов. Блиновская признала себя виновной в совершении преступления, но от дачи показаний отказалась.

