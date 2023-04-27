Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:06, 27 апреля 2023Силовые структуры

Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов

Блогера Елену Блиновскую задержали по делу об уклонении от уплаты налогов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогера Елену Блиновскую задержали по уголовному делу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Речь идет о деле об уклонении от уплаты налогов.

22 марта известная блогерша прокомментировала сообщение о том, что полиция проверяет ее по факту мошенничества после того, как участницы ее марафона обратились в правоохранительные органы с жалобами на обман. Блиновская заявила, что налоговые службы уже в течение года проверяют блогеров. Она заверила, что ей не грозят проблемы с ФНС

О том, что полиция якобы проверяет Блиновскую после заявлений об обмане от ряда участниц ее марафона, 22 марта со ссылкой на источник сообщил Shot. Уточнялось, что также на Блиновскую пожаловались в Генпрокуратуру общественники — они якобы потребовали проверить блогершу на предмет уклонения от уплаты налогов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Названы последствия разговора Зеленского и Си Цзиньпина
Пушилин рассказал о контроле над большей частью Марьинки в ДНР
Старейший из осужденных нацистов умер в возрасте 102 лет
Девушка придумала лайфхак от секса на первом свидании
Стало известно о последнем выступлении Блиновской перед задержанием
Для абитуриентов из новых регионов России выделили десятки тысяч бюджетных мест
В Следственном комитете России рассказали о деле блогера Елены Блиновской
Сотни сгоревших дотла домов в российском поселке сняли с воздуха
44 сейва Бобровского помогли «Флориде» одержать победу в матче плей-офф НХЛ
Раскрыта фабула обвинения создательницы марафона желаний Елены Блиновской
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.