Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов

Блогера Елену Блиновскую задержали по делу об уклонении от уплаты налогов

Блогера Елену Блиновскую задержали по уголовному делу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Речь идет о деле об уклонении от уплаты налогов.

22 марта известная блогерша прокомментировала сообщение о том, что полиция проверяет ее по факту мошенничества после того, как участницы ее марафона обратились в правоохранительные органы с жалобами на обман. Блиновская заявила, что налоговые службы уже в течение года проверяют блогеров. Она заверила, что ей не грозят проблемы с ФНС

О том, что полиция якобы проверяет Блиновскую после заявлений об обмане от ряда участниц ее марафона, 22 марта со ссылкой на источник сообщил Shot. Уточнялось, что также на Блиновскую пожаловались в Генпрокуратуру общественники — они якобы потребовали проверить блогершу на предмет уклонения от уплаты налогов.