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14:59, 22 марта 2023Интернет и СМИ

Блогерша Блиновская опровергла проверку полиции по факту мошенничества

Блогерша Блиновская опровергла сообщение, что полиция проверяет ее по факту мошенничества

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Известная блогерша Елена Блиновская прокомментировала сообщение о том, что полиция проверяет ее по факту мошенничества после того, как участницы ее марафона обратились в правоохранительные органы с жалобами на обман. В разговоре с «РЕН ТВ» она опровергла эту информацию.

Блиновская заявила, что налоговые службы уже в течение года проверяют блогеров. При этом, по ее словам, со стороны полиции в ее отношении проверок не ведется. «Никаких проверок нет. После интервью ко мне прокуратура приходила несколько раз. И каждый раз мы встречали их с полностью предоставленными документами. И ничего нам не могли сказать», — пояснила она.

В беседе с SHOT Блиновская сообщила, что ей неизвестно о предполагаемых заявлениях в полицию от участниц ее марафона. Кроме того, она высказалась о возможных проверках со стороны налоговой. Блогерша заверила, что ей не грозят проблемы с ФНС. «Найти, конечно, при желании можно все и у всех, но мы ведем учет достойно», — сказала она.

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О том, что полиция якобы проверяет Блиновскую после заявлений об обмане от ряда участниц ее марафона, 22 марта со ссылкой на источник сообщил SHOT. Уточнялось, что также на Блиновскую пожаловались в Генпрокуратуру общественники — они якобы потребовали проверить блогершу на предмет уклонения от уплаты налогов.

7 марта популярной блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (Lerchek), предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей. Ее мужу Артему Чекалину предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, супруги стали фигурантами дела об отмывании 130 миллионов рублей.

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Маргарита Щигарева
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