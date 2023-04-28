Блиновская начала погашение налоговой задолженности в 918 миллионов рублей

Блогерша Блиновская начала погашение налоговой задолженности в 918 миллионов рублей

Блогерша Елена Блиновская начала погашение задолженности перед государством на сумму 918 миллионов рублей. Об этом заявила ее адвокат Наталья Сальникова, пишет РАПСИ.

Блиновская признала себя виновной в совершении преступления, но от дачи показаний отказалась. Следствие просит отправить ее под домашний арест.

Ранее стало известно, что блогерша оформила явку с повинной по уголовному делу.

Блиновскую задержали 27 апреля на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у блогерши были билеты на самолет в Казахстан.