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16:51, 28 апреля 2023Силовые структуры

Блиновская начала погашение налоговой задолженности в 918 миллионов рублей

Блогерша Блиновская начала погашение налоговой задолженности в 918 миллионов рублей

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Блогерша Елена Блиновская начала погашение задолженности перед государством на сумму 918 миллионов рублей. Об этом заявила ее адвокат Наталья Сальникова, пишет РАПСИ.

Блиновская признала себя виновной в совершении преступления, но от дачи показаний отказалась. Следствие просит отправить ее под домашний арест.

Ранее стало известно, что блогерша оформила явку с повинной по уголовному делу.

Блиновскую задержали 27 апреля на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у блогерши были билеты на самолет в Казахстан.

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Елизавета Новикова
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