Раскрыты подробности задержания создательницы марафона желаний Елены Блиновской

«112»: российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу

Популярного российского блогера Елену Блиновскую, создательницу известного марафона желаний, задержали при попытке пересечь границу. Подробности задержания, в четверг, 27 апреля, сообщает Telegram-канал «112».

Согласно данным, подозреваемая в неуплате налогов Блиновская пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у задержанной были билеты на самолет в другую страну. Блиновская находится на допросе в Следственном комитете России. Дома и в офисе блогера проходят обыски.

27 апреля сообщалось, что блогера Елену Блиновскую задержали по делу об уклонении от уплаты налогов.

22 марта Елена Блиновская прокомментировала сообщение о том, что полиция проверяет ее по факту мошенничества после того, как участницы ее марафона обратились в правоохранительные органы с жалобами на обман. Блиновская заявила, что налоговые службы уже в течение года проверяют блогеров и заверила, что ей не грозят проблемы с ФНС.