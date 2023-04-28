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16:37, 28 апреля 2023Силовые структуры

Блогерша Блиновская оформила явку с повинной по делу о неуплате налогов

Блогерша Блиновская оформила явку с повинной, но отказалась от дачи показаний
Начало событий в новости Блиновскую предложили отправить под домашний арест в ее подмосковный коттедж

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Блогерша Елена Блиновская оформила явку с повинной по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на следователя, выступающего в Пресненском суде столицы, где решается вопрос об избрании блогерше меры пресечения в виде домашнего ареста.

По словам следователя, Блиновская признала себя виновной в совершении преступления, но от дачи показаний отказалась.

Следователь согласился, чтобы она находилась под домашним арестом в своем доме.

На допросе блогерша полностью признала вину по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег и раскаялась в содеянном.

Блиновскую задержали 27 апреля на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у блогерши были билеты на самолет в Казахстан.

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Любовь Ширижик
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