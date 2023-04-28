Блогерша Блиновская раскаялась в содеянном и полностью признала вину

Блиновская раскаялась и полностью признала вину по делу об уклонении от уплаты налогов

Во время допроса блогерша Елена Блиновская полностью признала вину по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег и раскаялась в содеянном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Сегодня следствие будет ходатайствовать перед Пресненским районным судом Москвы об избрании в отношении блогерши меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

Также следователи выясняют, кто предупредил Блиновскую о возбуждении в отношении нее дела.

Блиновскую задержали утром на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Предполагается, что она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у блогерши были билеты на самолет в другую страну. Дома и в офисе Блиновской проходят обыски.