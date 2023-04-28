Блогершу Блиновскую привезли в суд для избрания меры пресечения

Блогершу Блиновскую доставили в Пресненский суд Москвы для избрания меры пресечения

Блогерша Блиновская раскаялась в содеянном и полностью признала вину

Начало событий в новости Блогерша Блиновская раскаялась в содеянном и полностью признала вину

В Пресненский суд Москвы автозак доставил блогершу Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. Об этом сообщает издание РЕН ТВ.

Суд намерен рассмотреть ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения, связанной с ограничением свободы. Телеканал снял на видео доставку обвиняемой.

На кадрах полицейские выводят Блиновскую в наручниках из автозака и заводят в здание суда.

Telegram-канал Mash публикует также видео с блогершей в суде.

На кадрах видно, как Блиновскую, пристегнутую к полицейской, ведут по коридорам суда.

Во время допроса она полностью признала вину в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег и раскаялась в содеянном.

Блиновскую задержали 27 апреля на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Предполагается, что она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у блогерши были билеты на самолет в Казахстан.