Блогерше Блиновской запросят домашний арест

Следствие будет просить суд о домашнем аресте Блиновской по делу о неуплате налогов

Начало событий в новости Блогершу Блиновскую привезли в суд для избрания меры пресечения

Следствие намерено просить суд избрать в отношении блогерши Елены Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В ближайшее время в Пресненский суд Москвы будет направлено соответствующее ходатайство. Блиновскую уже доставили в суд в наручниках.

На допросе у следователя она полностью признала вину по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег и раскаялась в содеянном.

Блиновскую задержали утром на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Предполагается, что она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у блогерши были билеты на самолет в Казахстан.