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10:46, 28 апреля 2023Силовые структуры

Блогерше Блиновской запросят домашний арест

Следствие будет просить суд о домашнем аресте Блиновской по делу о неуплате налогов
Начало событий в новости Блогершу Блиновскую привезли в суд для избрания меры пресечения

Кадр: СК РФ

Следствие намерено просить суд избрать в отношении блогерши Елены Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В ближайшее время в Пресненский суд Москвы будет направлено соответствующее ходатайство. Блиновскую уже доставили в суд в наручниках.

На допросе у следователя она полностью признала вину по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег и раскаялась в содеянном.

Блиновскую задержали утром на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Предполагается, что она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у блогерши были билеты на самолет в Казахстан.

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Любовь Ширижик
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